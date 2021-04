Delitto di Avellino, i fidanzati non rispondono al gip (Di lunedì 26 aprile 2021) commenta Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il 23enne Giovanni Limata e la 18enne Elena Gioia, i fidanzati di Avellino accusati dell'omicidio di Aldo Gioia , padre della ragazza che si ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 26 aprile 2021) commenta Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere il 23enne Giovanni Limata e la 18enne Elena Gioia, idiaccusati dell'omicidio di Aldo Gioia , padre della ragazza che si ...

Llukas79 : RT @LaFionda2020: È verissimo che le donne raramente uccidono. Per lo meno in prima persona. Di solito concepiscono il delitto e per commet… - DanielePG_Z : RT @LaFionda2020: È verissimo che le donne raramente uccidono. Per lo meno in prima persona. Di solito concepiscono il delitto e per commet… - fabius10scudi : RT @LaFionda2020: È verissimo che le donne raramente uccidono. Per lo meno in prima persona. Di solito concepiscono il delitto e per commet… - LaCittaSalerno : +++ FIDANZATI KILLERI +++ MUTI DAVANTI AL GIP LEGGI QUI --> - LaFionda2020 : È verissimo che le donne raramente uccidono. Per lo meno in prima persona. Di solito concepiscono il delitto e per… -