Covid, Giani: 737 nuovi contagi, in Toscana, oggi 26 aprile. Tasso positivi 6,35%

I nuovi casi registrati in Toscana sono 737 su 11.609 test di cui 9.894 tamponi molecolari e 1.715 test rapidi. Il Tasso dei nuovi positivi è 6,35% (17,3% sulle prime diagnosi)

