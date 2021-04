Covid Calabria, oggi 185 contagi: bollettino 26 aprile (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 185 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 26 aprile. Si registrano altri 3 morti. Le persone risultate positive al Covid in Calabria sono in tutto 58.291. I dati odierni fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e un aumento di 217 guariti/dimessi. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 8.160 (105 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.233 (10.790 guariti, 443 deceduti). Catanzaro: casi attivi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - Sono 185 i nuovidi coronavirus insecondo i dati deldi, 26. Si registrano altri 3 morti. Le persone risultate positive alinsono in tutto 58.291. I dati odierni fanno registrare 46 persone in terapia intensiva (dato stabile rispetto a ieri) e un aumento di 217 guariti/dimessi. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 8.160 (105 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 36 in reparto al presidio di Rossano;18 al presidio ospedaliero di Acri; 28 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 16 in terapia intensiva, 7.953 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.233 (10.790 guariti, 443 deceduti). Catanzaro: casi attivi ...

Advertising

NicolaMorra63 : Acuta analisi relativa alla pandemia #coronavirus in #Calabria. Se siamo in ritardo di soltanto 3 mesi, allora poss… - TV7Benevento : Covid Calabria, oggi 185 contagi: bollettino 26 aprile... - calabrianewsit : Covid: in Calabria 185 nuovi casi su 2.068 tamponi, 3 decessi - - folucar : RT @lucarango88: ??#Calabria #Covid_19 #26aprile 185 casi (15 estero) su 1.620 molecolari: 11,4% positivi; 217 guariti (114 #Catanzaro) e… - ivl24_it : Emergenza Covid, 185 casi oggi in Calabria -