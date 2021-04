Calcio: Udinese, operazione al crociato ok per Nestorovski (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – L’attaccante dell’Udinese Ilija Nestorovski è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Lo rende noto il club friulano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’operazione, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – L’attaccante dell’Ilijaè stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamentoanteriore del ginocchio sinistro. Lo rende noto il club friulano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. L’, effettuata a Roma dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart, è perfettamente riuscita. Il calciatore rientrerà a Udine nei prossimi giorni per intraprendere l’iter riabilitativo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

