Bus e tram, Atb: "Servizio e afflussi ok nella prima giornata di didattica al 75%"

Servizio e afflussi regolari nella prima giornata di didattica al 75%. Atb e Teb comunicano che a partire dalle prime ore di lunedì 26 aprile, il Servizio di autobus e tram, che possono trasportare fino al 50% dei passeggeri massimi consentiti, si è svolto "regolarmente in città e nei comuni della rete". L'afflusso dei passeggeri a bordo dei mezzi è stato monitorato dalla centrale operativa, grazie al sistema di conteggio dei passeggeri ed alla presenza di personale di controllo alle fermate. Il nuovo sistema di conteggio passeggeri, infatti, consente di visualizzare l'esatto numero di persone a bordo anche sui display degli autobus, sull'app Atb e alle pensiline digitali della rete. "Sugli autobus si è registrata una media di 30 persone (su una media ...

