Bruno rolandi | Giorgia compie oggi 50 anni E’ un giorno speciale per la cantante romana | che condivide sui social le emozioni di questo importante traguardo

(Di lunedì 26 aprile 2021)50. E’ unper la, chesuiledi, tagliato accanto al suo pubblico e agli amori della sua vita, il compagno Emanuel Lo e il figlio Samuel. “E quindi è– scrive su Instagram, dove ha bubblicato una foto in cui appare immersa tra i palloncini – J’amo fatta. Fiftyrounds. Comunque il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente da mó! Grazie grazie peraffetto incredibile, vi abbraccio tutti, io e i palloncini, ciao vado a piagne”. Per lei un’ondata di affetto da parte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bruno rolandi

Corriere della Sera

Dribbling è il rotocalco di Raisport, a cura di Donatella Scarnati, condotto da Simonacon ... Davide Novelli eMascarenhas ore 12:00 Basket in Carrozzina: C. Italiano 2020/21 Finale #2: ...Moderatrice della presentazione è stata la giornalista di Rai Sport Simonache ha aperto ... il General Manager di TrentoDa Re e il co - presidente di Conegliano Piero Garbellotto. ...Fresco della seconda stella Michelin, 54 anni, con il suo «D’O» sta creando a Cornaredo un borgo d’eccellenza: «La rivoluzione si fa qui, non a Tokyo. Questo posto mi ha salvato la vita». La vera sfid ...