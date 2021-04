Anticipazioni Uomini e Donne del 24 e 25 04 2021 | scatta il bacio tra Samantha Curcio e Bohdan Beyba | Alessio Ceniccola furioso

(Di lunedì 26 aprile 2021) Sono disponibili ledidel 24 e 25 aprile. A svelarci cosa succederà in questi due giorni al dating-show più amato di Canale 5, IlVicoloDelleNews.it: Nella registrazione di ieri di, Gemma aveva lasciato il suo numero ad un signore di nome Antonio che le aveva già palesato il fatto che tra loro ci potesse essere solo un’amicizia. Oggi fanno vedere un video post-puntata dove la dama torinese si lamenta di Tina che a causa sua, tutti gliscappano e pensano che lei sia interessata solo all’aspetto sessuale di un rapporto, mentre di Antonio dice di essere rimasta male dalle sue limitazione imposte. Al centro studio Gemma si siede con Aldo. Lei dice che lo sta frequentando in amicizia mentre lui no, vuole qualcosa di più. Sabato si sono ...

IsaeChia : #Anticipazioni #UominieDonne del 24 e 25/04/2021: scatta il bacio tra Samantha Curcio e Bohdan Beyba, Alessio Cenic… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni del 26 aprile: Samantha indecisa liti al Trono over - #Uomini #Donne #anticipazioni… - zazoomblog : Uomini e Donne: Giacomo e Martina vicini alla scelta? Carolina abbandona (ANTICIPAZIONI) - #Uomini #Donne: #Giacomo… - zazoomblog : Uomini e Donne anticipazioni: Massimiliano elimina una corteggiatrice? - #Uomini #Donne #anticipazioni: -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Uomini

e DonneNelle giornate di sabato e domenica, come possiamo leggere anche dalle pagine del noto portale sempre informato Il Vicolo delle news sono state registrate ben due puntate.Ledie Donne segnalano che, entrata in studio, Gemma si è seduta di fronte ad Aldo . La dama ha fatto presenta che sta frequentando il cavaliere solo per amicizia. L'uomo, però, ...Le anticipazioni di Uomini e Donne per la puntata di oggi lunedì 26 aprile: vediamo cos adicono le anticipazioni per il trono classico e il trono over.Il fatto che Federica sia stata assente fa pensare che di recente potrebbe essere stata eliminata Per come l’ha raccontata il tronista, questa sarebbe per lui la più bella uscita fatta durante tutto i ...