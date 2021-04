Trieste Idroelettrico | a Comuni contributo energia fasce deboli

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 25 aprile 2021) “L’ascolto del territorio è imprescindibile per la riuscita di qualsiasi provvedimento che non deve essere calato dall’alto ma che deve, invece, vedere la Regione al servizio dei cittadini. Con questo spirito è cominciato il confronto con il gruppo ristretto dei sindaci individuati dal Cal al fine di redigere il regolamento per la monetizzazione anche integrale dell’fornita gratuitamente, da destinare nella misura del 100 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti dei territori delletà di montagna e deiinteressati dalle grandi derivazioni idroelettriche”. Questo il commento dell’assessore alla Difesa dell’Ambiente, Fabio Scoccimarro, che questa ha incontrato in videoconferenza il presidente e il vicepresidente del Cal Antonio Di Bisceglie e Roberto Revelant e i sindaci individuati dal Consiglio ...