SuperNanny | tata Lucia torna da stasera su NOVE per aiutare i genitori di tutta Italia

(Di domenica 25 aprile 2021)in TV dasuin prima serata con, il programma che corre in aiuto di tutti id'dasu, in prima serata,, il programma in cuicorre in soccorso di tutti id'. Fare iè forse il lavoro più difficile del mondo, specialmente quando i figli non sono affatto facili da gestire: disordinati, disubbidienti, rumorosi, viziati, litigiosi e chi più ne ha più ne metta. Così la quiete familiare può trasformarsi in un vero e proprio incubo...Rizzi, l'educatrice ormai più ...

Advertising

sergiomarcoc : Sono troppo felice del ritorno di Tata Lucia? #SuperNanny @nove - Clara__93 : Ma in che senso #supernanny ? Ma è un SOS TATA 2.0? Ma bellissimo - Kalo9603 : CHE QUEEN TATA ADRIANA ERA UGUALE ALLA MAMMA DI KEVIN DI MAMMA HO PERSO L'AEREO #SuperNanny - RadioSoap2 : Passo a #SuperNanny su @nove Vediamo com’è ritrovare la mitica tata Lucia ?? - cristia_urbano : RT @trashtvstellare: Stasera si vive solo per il ritorno di queen Tata Lucia. #SuperNanny -

Ultime Notizie dalla rete : SuperNanny tata

Teleblog

...25 domani sera stasera in onda 25 Apr I ragazzini a casa vi hanno messo a dura prova? Genitori, niente paura, in vostro soccorso accorreLucia Rizzi , protagonista di "" , in onda sul ...Poi per chi vuole buttarla sull'esagerazione la nuova stagione di "The real housewives" su Discovery Plus, per chi ha bimbi piccoli il programma perfetto è "", con la miticaLucia sul ...Tata Lucia torna in TV da stasera su NOVE in prima serata con SuperNanny, il programma che corre in aiuto di tutti i genitori d'Italia. Torna da stasera su NOVE, in prima serata, SuperNanny, il progra ...In ogni episodio incontrerà diverse famiglie, osserverà i comportamenti di grandi e piccoli e darà i suoi preziosi consigli.