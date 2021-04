Silvia Piccini travolta da un’auto muore a 17 anni (Di domenica 25 aprile 2021) Ancora una volta la strada miete un’altra giovane vittima nel mondo del ciclismo. Silvia Piccini, investita da un’automobile martedì 20 aprile, è spirata giovedì ad appena 17 anni. La ciclista era stata travolta da una vettura mentre si stava allenando sulla strada provinciale che da San Daniele porta a Rodeano (Udine). Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Udine, fin da subito ci si era resi conto che le condizioni della giovane atleta erano a dir poco gravi, fino a quando era poi giunta la drammatica notizia della morte cerebrale. I parenti hanno acconsentito alla donazione degli organi. Silvia Piccini era nata in Spagna e aveva origini dominicane, ma ormai da anni viveva a Gradisca di Sedegliano. In seguito alla precoce e tragica scomparsa ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Ancora una volta la strada miete un’altra giovane vittima nel mondo del ciclismo., investita damobile martedì 20 aprile, è spirata giovedì ad appena 17. La ciclista era statada una vettura mentre si stava allenando sulla strada provinciale che da San Daniele porta a Rodeano (Udine). Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Udine, fin da subito ci si era resi conto che le condizioni della giovane atleta erano a dir poco gravi, fino a quando era poi giunta la drammatica notizia della morte cerebrale. I parenti hanno acconsentito alla donazione degli organi.era nata in Spagna e aveva origini dominicane, ma ormai daviveva a Gradisca di Sedegliano. In seguito alla precoce e tragica scomparsa ...

Advertising

m_vitelli : Il mio pezzo per @VanityFairIt - infoitinterno : Ciclismo: morta la 17enne Silvia Piccini dopo essere stata travolta da un'auto - bizcommunityit : La tragedia di Silvia Piccini, morta in bici travolta da un'auto a 17 anni. L'Assocorridori: 'Facciamo cau... - KADUMobile : RT @ValeBianco88: Ieri, nell'anniversario della morte di Michele Scarponi, ci ha lasciati Silvia Piccini, travolta da un'auto mentre si all… - CicloMamaa70 : RT @RuoteAmatoriali: Silvia Piccini: la FCI dispone un minuto di silenzio in tutte le gare del weekend -