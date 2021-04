Selena Gomez scrive a Mario Draghi: 'Possiamo contare su di te?'. Le risposte: 'Dear cuore di panna' (Di domenica 25 aprile 2021) Selena Gomez scrive al premier Mario Draghi . In un post su Twitter la cantante e attrice statunitense chiede di donare le dosi extra di vaccino anti - covid in eccesso alle persone che ne hanno più ... Leggi su leggo (Di domenica 25 aprile 2021)al premier. In un post su Twitter la cantante e attrice statunitense chiede di donare le dosi extra di vaccino anti - covid in eccesso alle persone che ne hanno più ...

Pannocchia978 : Sono certo che la Repubblica Italiana si impegnerà come sempre ha fatto per aiutare gli altri ma per ora dobbiamo a… - AMinghetti : RT @mocciosvs: draghi non comunica con gli italiani figuriamoci se risponde all'appello di selena gomez - AMinghetti : RT @ironmanolan: Selena Gomez: “Mario Draghi puoi donarci i tuoi vaccini extra ?” Il vecchietto di ottantaquattro anni in attesa della sua… - AMinghetti : RT @masolinismo: Mario Draghi ascoltando la richiesta di Selena Gomez: - fabiodagostiino : RT @partommi: Palazzo Chigi che legge la menzione di Selena Gomez nelle notifiche -

