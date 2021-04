San Giorgio la Molara, ammazzano un cavallo e feriscono altri animali: denunciati due fratelli (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio la Molara (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Giorgio La Molara e dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà due fratelli del posto, un 59enne per uccisione e maltrattamento di animali ed accensioni ed esplosioni pericolose ed un 61enne per omessa custodia di armi. Le indagini, condotte con il supporto di personale veterinario dell’ASL di Benevento ed avviate immediatamente nella tarda serata di ieri, 24 aprile, a seguito della segnalazione di un allevatore di animali locale, che aveva udito colpi di arma da fuoco e temeva per l’incolumità di alcuni suoi capi di bestiame che si erano allontanati dalla stalla verso l’aperta ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSanla(Bn) – I Carabinieri della Stazione di SanLae dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato in stato di libertà duedel posto, un 59enne per uccisione e maltrattamento died accensioni ed esplosioni pericolose ed un 61enne per omessa custodia di armi. Le indagini, condotte con il supporto di personale veterinario dell’ASL di Benevento ed avviate immediatamente nella tarda serata di ieri, 24 aprile, a seguito della segnalazione di un allevatore dilocale, che aveva udito colpi di arma da fuoco e temeva per l’incolumità di alcuni suoi capi di bestiame che si erano allontanati dalla stalla verso l’aperta ...

