Salvini e Meloni che strumentalizzano la festa della Liberazione per parlare del coprifuoco

(Di domenica 25 aprile 2021) Hanno preso una parola delle tre che compongono “”, gli hanno tolto la “L” maiuscola, l’hanno contestualizzata nell’attualità che – ahinoi – stiam vivendo tutti, l’hanno politicizzata e, per oggi, sui social hanno fatto il loro. Giorgia, leader di Fratelli d’Italia, e Matteo, numero unoLega, oggi hanno deciso che la polemica l’avrebbero tirata su così: chiedendo la “” dalle chiusure, e, soprattutto, dal. Hanno approfittatoparola “” (con la elle maiuscola), per fare un giro di idee e arrivare a libertà. La libertà di cenare al ristorante, di passeggiare all’una di notte e – per i giovani – divertirsi anche molto dopo il tramonto. Ma la ...

Vani, a questo punto, sono stati i tentativi di Matteodi convincere i piani alti di ... Senz'altro, la sua l'esclusione dal Recovery Plan avrà in parte fatto esultare Giorgia, leader di ...... probabilmente, accadono cose simili! Così Matteo: "Nella giornata della Liberazione, Lega ... Grazie!" Così Giorgia: "La libertà, mentre la celebriamo, non è più scontata. A oltre 70 anni ...Il distacco tra il partito di Matteo Salvini e il Partito democratico è abbondantemente oltre i 3 punti nonostante una flessione rispetto all'ultima settimana. Il Pd stenta. Nonostante il cambio al ve ...E no, in questo caso a prendere appunti dovrebbero essere altri, non Meloni e Salvini “Non tutti fummo brava gente”, ha detto Draghi. Lo fa il 25 aprile del 2021, da Presidente del Consiglio di un gov ...