Notte degli Oscar 2021 | i favoriti e i nostri pronostici

(Di domenica 25 aprile 2021) In un anno in cui i cinema di tutto il mondo sono stati costretti ad arrendersi all’epidemia, i 93esimi premi Oscar, che saranno consegnati la notte tra il 25 e il 26 aprile in una cerimonia in presenza alla Union Station di Los Angeles, escono finalmente dall’hollywoodcentrismo nel quale erano imprigionati da decenni per aprirsi a quello che Niccolò Ammaniti definirebbe «il Fuori». Il fatto che i premi, a causa del Covid e del blocco delle produzioni, si siano allontanati dai titoli più commerciali – quest’anno non c’è un Joker o un A star is born a smuovere le folle, per intenderci – può essere visto in due modi, uno più positivo e l’altro più negativo. Quello positivo è che film più piccoli come Minari e The Father hanno potuto giovare di una visibilità che forse, in condizioni normali, non avrebbero avuto. Quello negativo è che il grande pubblico, quello che ogni anno sceglie di non vedere gli Oscar in tv (nel 2020 gli spettatori ad assistere alla vittoria di Parasite erano 23 milioni, circa 37 in meno rispetto all’edizione del 1998, che ancora oggi rimane la più vista di sempre), rischia di considerare gli Academy Awards come un premio elitario dove a cantarsela e a suonarsela da soli sono solo i candidati escludendo il vero motore che muove il cinema, ossia gli spettatori paganti.