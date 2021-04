Nicola: «Il Napoli è il peggior avversario, voglio una squadra coraggiosa» (Di domenica 25 aprile 2021) Alla vigilia di Torino-Napoli il tecnico granata Davide Nicola, ha parlato in conferenza stampa. Il Napoli è la squadra peggiore da affrontare? “Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è un piacere se mi paragonate a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano”. Come si ferma il Napoli? “Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’avversario, dovremo avere tanto equilibrio”. Quali caratteristiche devono avere le vostre mezzali per contenere l’avversario? “Ci vuole palleggio e corsa, oltre al riposizionamento. Gli obiettivi sono differenti, ma vorrei rispondere colpo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 25 aprile 2021) Alla vigilia di Torino-il tecnico granata Davide, ha parlato in conferenza stampa. Ilè lae da affrontare? “Direi sì, dobbiamo scendere dal cavallo e andare a combattere. Ed è un piacere se mi paragonate a Gattuso: la grinta e la voglia di non mollare mai ci accomunano”. Come si ferma il? “Ci sono più partite nella stessa partita, può cambiare tutto. Certe squadre non vanno solo attaccate ma anche contenute, fa parte del gioco. Dobbiamo fare il nostro gioco e rispettare l’, dovremo avere tanto equilibrio”. Quali caratteristiche devono avere le vostre mezzali per contenere l’? “Ci vuole palleggio e corsa, oltre al riposizionamento. Gli obiettivi sono differenti, ma vorrei rispondere colpo ...

Advertising

MatteoPedrosi : RT @CorriereGranata: ???Vigilia di partita per il Toro e mister @DavideNicolaOff è carico per affrontare il #Napoli: ecco le sue parole in c… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ???Vigilia di partita per il Toro e mister @DavideNicolaOff è carico per affrontare il #Napoli: ecco le sue parole in c… - CorriereGranata : ???Vigilia di partita per il Toro e mister @DavideNicolaOff è carico per affrontare il #Napoli: ecco le sue parole i… - cn1926it : #Nicola in conferenza: '#Napoli squadra peggiore da affrontare in questo momento. #Gattuso? Una cosa ci accomuna' - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Nicola: 'Il Napoli è la squadra peggiore da affrontare, è un piacere essere paragonato a Gattuso, Sirigu? Vedr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola Napoli Nicola 'Napoli peggior avversario, voglio coraggio' "Il Napoli forse è la squadra peggiore da affrontare in questo momento, ma dobbiamo ribattere colpo su colpo: voglio una squadra coraggiosa". il tecnico del Torino, Davide Nicola, presenta così la sfida ...

Torino, Nicola in conferenza stampa: 'Napoli squadra peggiore da affrontare' Il tecnico del Torino, Davide Nicola, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Napoli di Gattuso. Nicola ha definito il Napoli come la squadra peggiore da affrontare ora e ha parlato anche di come si può fermare. Queste le sue parole in merito: ' Napoli squadra peggiore da ...

Nicola 'Napoli peggior avversario, voglio coraggio' - Calcio Agenzia ANSA Toro, la carica di Nicola: “Napoli avversario tosto, ma noi pronti a combattere” Carica i suoi Davide Nicola, tecnico del Toro: domani all'Olimpico c'è un Napoli in grande spolvero ed in piena lotta per la zona Champions.

Nicola: «Il Napoli è il peggior avversario, voglio una squadra coraggiosa» Nicola in conferenza stampa: "Il Napoli è il peggior avversario, voglio una squadra coraggiosa. Sirigu? Dipenderà da come sta" ...

"Ilforse è la squadra peggiore da affrontare in questo momento, ma dobbiamo ribattere colpo su colpo: voglio una squadra coraggiosa". il tecnico del Torino, Davide, presenta così la sfida ...Il tecnico del Torino, Davide, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro ildi Gattuso.ha definito ilcome la squadra peggiore da affrontare ora e ha parlato anche di come si può fermare. Queste le sue parole in merito: 'squadra peggiore da ...Carica i suoi Davide Nicola, tecnico del Toro: domani all'Olimpico c'è un Napoli in grande spolvero ed in piena lotta per la zona Champions.Nicola in conferenza stampa: "Il Napoli è il peggior avversario, voglio una squadra coraggiosa. Sirigu? Dipenderà da come sta" ...