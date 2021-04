Le prime parole di Raffaele Renda dopo l’eliminazione da Amici 20 (VIDEO) (Di domenica 25 aprile 2021) Raffaele Renda dopo l’eliminazione Ieri sera è andata in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Allo scontro finale Raffaele Renda e Deddy. I due cantanti hanno dato il tutto per tutto per mantenere il posto nella scuola, ma solo uno di loro ha avuto la meglio. Purtroppo ad dire addio al L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 25 aprile 2021)Ieri sera è andata in onda una nuova puntata didi Maria De Filippi. Allo scontro finalee Deddy. I due cantanti hanno dato il tutto per tutto per mantenere il posto nella scuola, ma solo uno di loro ha avuto la meglio. Purtroppo ad dire addio al L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

acmilan : 'Sono molto felice, questa è casa mia': le prime parole di @Ibra_official dopo il rinnovo ??? Zlatan’s first commen… - AmiciUfficiale : 'Spero di vivere di musica' Le prime parole di Raffaele subito dopo l'eliminazione dalla sesta puntata del Serale l… - SkySport : MILAN, IBRA RINNOVA Le prime parole dello svedese per i tifosi ? - StefanoBiancon6 : @towerfelix @lucacristianova @KarlOne71 @juventusfc @FCBayernEN @PSG_inside Io non capisco caro @towerfelix perché… - fiorellaqueen91 : RT @AmiciUfficiale: 'Spero di vivere di musica' Le prime parole di Raffaele subito dopo l'eliminazione dalla sesta puntata del Serale le tr… -