Lazio-Milan (26 aprile ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 25 aprile 2021) Calendario impegnativo per la Lazio che dopo il Napoli ospita il Milan e la netta sconfitta del San Paolo ha probabilmente interrotto il sogno di tornare in Champions League per la squadra di Inzaghi, soprattutto se non riuscisse a battere un ex come Pioli che era stato l'ultimo allenatore sulla panchina della Lazio a incassare

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - AntoVitiello : #Milan, #Bennacer recupera per la #Lazio, difficile #Hernandez e #Ibrahimovic (Zlatan oggi personalizzato ma ci proverà fino all'ultimo) - forumJuventus : SuperLega, 11 squadre di Serie A scrivono a Dal Pino per chiedere provvedimenti contro Juve, Inter e Milan. Non fir… - theldest3 : @Emme10_ Brutte sensazioni , purtoppo oggi si riapre la lotta scudetto col milan che domani dominerà la lazio - PianetaMilan : #LazioMilan, #Pioli: '@TheoHernandez può essere a disposizione' - #Calcio @SerieA #SerieA #SerieATIM @acmilan… -