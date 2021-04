Inter-Verona oggi in tv: Sky o Dazn? Orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di domenica 25 aprile 2021) L’Inter ospita l’Hellas Verona nel match valevole per la trentatreesima giornata del campiontato di Serie A 2020/2021. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per avvicinarsi ulteriormente allo Scudetto e magari festeggiarlo già in giornata (serviranno però passi falsi di Atalanta, Juventus e Milan). I gialloblù di Juric cercheranno invece di mettere in campo un’altra bella prestazione per portare a casa punti. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 25 aprile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn e in tv per gli abbonati all’offerta Sky-Dazn sul canale Dazn 1 (numero 209 del satellite). SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 25 aprile 2021) L’ospita l’Hellasnel match valevole per la trentatreesima giornata del campiontato di. I nerazzurri vanno a caccia dei tre punti per avvicinarsi ulteriormente allo Scudetto e magari festeggiarlo già in giornata (serviranno però passi falsi di Atalanta, Juventus e Milan). I gialloblù di Juric cercheranno invece di mettere in campo un’altra bella prestazione per portare a casa punti. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15.00 di domenica 25 aprile. L’incontro sarà trasmesso insue in tv per gli abbonati all’offerta Sky-sul canale1 (numero 209 del satellite). SportFace.

Advertising

FBiasin : '#Superlega, 11 club di #SerieA chiedono sanzioni per #Juve, #Inter e #Milan. Non firmano Lazio, Napoli, Fiorentina… - Inter : ?? | PRESENTAZIONI ??? ????? #InterVerona @vieri_bobo ?? ?? - Inter : ?? | ARBITRO #InterVerona, Abisso sarà l'arbitro della partita in programma domenica alle 15 ?? - lucapatella : @FBiasin Domenica ore 15 tutti sintonizzati amici...c'è Inter - Verona 400 milioni di debito di cui 395 di una sola squadra - sportface2016 : #calcio #SerieA #InterVerona oggi in tv su Sky o Dazn? Ecco come vedere la partita di #SerieA -