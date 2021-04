Cuciniamo insieme | crocchette golose di patate e calamari

Leggi su panorama

(Di domenica 25 aprile 2021) Continuiamo a sperare nella bella stagione ed è questo il momento di portare in tavola cibi appetitosi ma non troppo pesanti. Soccorre quell'inesauribile fonte di benessere - e anche di piacere gastronomico - che è il mare. Così abbiamo pensato di proporre un piatto di facilissima esecuzione e di evidente soddisfazione che metteorto e paranza, pescando (è il caso di dirlo) dalle furbizie di cucina delle massaie di una volta. Da quando la patata si è sdoganata è diventata una specie di passepartout gastronomico. Come le altre solanacee anche lehanno avuto storia travagliata. Erano mangiate dagli aztechi fin dai tempi dei tempi e giunsero in Europa con i Carmelitani scalzi a metà del Cinquecento. Così leebbero infausta fama fin quando in Irlanda a metà del Seicento una carestia costrinse a rivalutare i ...