Covid, oggi 13.158 casi e 217 decessi. Locatelli: no agli allarmismi sulla variante indiana (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i nuovi casi di Covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 239.482 tamponi, con l'indice di positività al 5,49%. Ieri i test erano stati 320.780. Il tasso di positività è in aumento rispetto al 4,3% di ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 217 morti, che portano il totale delle vittime a 119.238 da inizio pandemia. Scendono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ci sono ora 2.862 persone (-32 da ieri), con 114 nuovi ingressi. 3.382.224 sono i guariti in totale (+13.176), 461.212 gli attualmente positivi (-236). Locatelli: a metà maggio vedremo l'impatto delle riaperture Si attende ora l'impatto delle riaperture sulla curva dei contagi. Bisognerà attendere almeno tre settimane. Lo ha affermato da Lucia Annunziata il coordinatore del Cts Franco ...

