Cashback, il governo ha deciso: ecco il cambiamento dal 1º luglio (Di domenica 25 aprile 2021) Un’importante decisione cambierà le sorti del programma Cashback di Stato. Vediamo cosa succederà dal 1 luglio pagamenti con carta (pixabay)Per il programma Cashback di Stato sarà decisivo il mese di luglio, il governo è prossimo a prendere delle decisioni importanti che ne decideranno il destino. Intanto il programma resta comunque attivo, al momento si stanno solo valutando dei correttivi per evitare un suo utilizzo improprio. In particolare si stanno studiando delle soluzioni per contrastare il fenomeno dei micropagamenti. Questi vengono effettuati dai cosiddetti “furbetti” per “scalare” le classifiche ed entrare nella fascia dei primi 100mila che utilizzano di più le carte per i pagamenti. Saranno infatti loro succesivamente a beneficiare del “Super Cashback” da 1.500 euro previsto ... Leggi su kronic (Di domenica 25 aprile 2021) Un’importante decisione cambierà le sorti del programmadi Stato. Vediamo cosa succederà dal 1pagamenti con carta (pixabay)Per il programmadi Stato sarà decisivo il mese di, ilè prossimo a prendere delle decisioni importanti che ne decideranno il destino. Intanto il programma resta comunque attivo, al momento si stanno solo valutando dei correttivi per evitare un suo utilizzo improprio. In particolare si stanno studiando delle soluzioni per contrastare il fenomeno dei micropagamenti. Questi vengono effettuati dai cosiddetti “furbetti” per “scalare” le classifiche ed entrare nella fascia dei primi 100mila che utilizzano di più le carte per i pagamenti. Saranno infatti loro succesivamente a beneficiare del “Super” da 1.500 euro previsto ...

