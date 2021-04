Camila Alves | la moglie di Matthew McConaughey

(Di domenica 25 aprile 2021) Oggi va in onda il programma Che Tempo che Fa, condotto da Fabio Fazio, alle 20:30 su Rai 3. Tra gli ospiti di oggi c’è ladi. Scopriamo i dettagli della vita della modella brasiliana.è una modella brasiliana, la cui storia con l’attore americano è quasi da film. Infatti, si sono conosciuti per caso in un bar di Los Angeles. Nonostante il marito sia tra i più famosi attori al mondo, e abbia vinto anche un Oscar, lei cerca di mantenere quanto più possibile una vita riservata, concedendo pochi momenti tra interviste e foto. Per questo, è un onore poterla ricevere in Italia come ospite alla trasmissione. Ma scopriamo qualcosa della sua vita. Il primo incontro trae ...

Matthew McConaughey forma conuna delle coppie più belle di Hollywood. La modella brasiliana potrebbe anche diventare "first lady" in Texas, visto che l'attore potrebbe candidarsi come governatore. Ma se lui è un ...Matthew McConaughey mogliee figli Matthew ha sposato una modella brasiliana. Sua moglie si chiamae il matrimonio si è svolto il 9 giugno 2012. La coppia ha avuto tre figli ...Matthew McConaughey attore straordinario, eppure la sua vita non è stata facile. Quello che non sapevamo nel suo nuovo libro: Greenlights.Camila Alves, chi è la moglie di Matthew McConaughey: non solo mamma dei loro tre figli, ma anche imprenditrice e magari in futuro anche "first ...