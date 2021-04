Aspettando gli Oscar 2021 | i beauty look più belli di sempre e il dettaglio da copiare oggi

Leggi su vanityfair

(Di domenica 25 aprile 2021) Mentre tutti gli occhi saranno puntati sugli abiti da mille e una favola che le candidate all’ambito premio Oscar come Amanda Seyfried e Carey Mulligan indosseranno per gli attesi Academy Awards 2021 al Dolby Theatre di Los Angeles il 25 aprile (due mesi dopo il previsto, causa pandemia), la storia ha dimostrato che, rispetto alle mise delle dive, i loro beauty look delle dive non sono da meno. Capelli e make-up sapientemente orchestrati, infatti, rappresentano il tocco finale che può trasformare da bello a indimenticabile lo stile di una celebrity.