25 aprile, le celebrazioni in tutta Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all'Altare della Patria nel corso delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. Festa della Liberazione, il presidente Mattarella all’Altare della Patria su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 25 aprile 2021) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato all'Altare della Patria nel corso delleper la Festa della Liberazione. Festa della Liberazione, il presidente Mattarella all’Altare della Patria su Notizie.it.

Advertising

Flavi68a : RT @Iperbole_: Salvini dice che non sarà alle celebrazioni del 25 Aprile perché 'c'è il coprifuoco, bisogna stare a casa'. Cioè, lui che v… - IreneMa39464417 : RT @ironmanolan: L’unico motivo per cui Salvini non sarà alle celebrazioni del 25 Aprile ovvero alla festa di Liberazione Nazionale dai naz… - infoitinterno : 25 aprile, le celebrazioni: Mattarella rende omaggio all'Altare della Patria con una corona d'alloro - infoitinterno : 25 aprile, le celebrazioni: Mattarella e Draghi rendono omaggio all'Altare della Patria - takemehawai : RT @Iperbole_: Salvini dice che non sarà alle celebrazioni del 25 Aprile perché 'c'è il coprifuoco, bisogna stare a casa'. Cioè, lui che v… -