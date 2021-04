25 aprile: Draghi, 'dovere memoria riguarda tutti, no a revisionismi fuorvianti' (2) (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - "Nel conoscere in profondità la storia di quegli anni, del fascismo e dell'occupazione nazista, saremo più consapevoli -ha detto ancora Draghi- dell'importanza dei valori repubblicani e di come sia essenziale difenderli ogni giorno". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - "Nel conoscere in profondità la storia di quegli anni, del fascismo e dell'occupazione nazista, saremo più consapevoli -ha detto ancora- dell'importanza dei valori repubblicani e di come sia essenziale difenderli ogni giorno".

Advertising

repubblica : ?? 25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria con Draghi. Il premier: 'Non tutti fummo brava gente, non scegliere… - HuffPostItalia : Mario Draghi, 25 aprile: 'Non tutti gli italiani furono brava gente' - dariofrance : Con il Presidente #Draghi, che ha scelto di ricordare il #25aprile al Museo storico della Liberazione di via Tasso.… - CordioliMirco : RT @claudio_2022: In alcuni zone di Roma i cosiddetti centri sociali hanno messo manifestini in cui, per il 25 aprile, incitano a liberarsi… - Alessandro_Ill : RT @DomaniGiornale: Cerimonia per il 76° Anniversario della #Liberazione, il Presidente #Draghi: «Nell’onorare la memoria di chi lottò per… -