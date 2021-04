Viola il coprifuoco per andare dalla fidanzata e viene multato: il giudice annulla la sanzione (Di sabato 24 aprile 2021) Ha Violato il coprifuoco per andare a trovare la fidanzata un ragazzo di Pioraco (Macerata). Fermato mentre stava rientrando a casa, è stato multato (533 euro, 373 in caso di pagamento entro cinque giorni). Tramite il suo difensore, Marco Dialuce, 21 anni, studente al secondo anno di giurisprudenza, ha presentato ricorso per l’annullamento della sanzione amministrativa e il giudice di pace l’ha accolto. Non solo. La prefettura di Macerata è stata condannata a compensare le spese processuali.



"Ho fondato il ricorso sull'incostituzionalità del coprifuoco, trattandosi di una misura restrittiva della libertà personale", ha spiegato Dialuce. Lo riporta Il Resto del Carlino. "Ho difeso il mio amico ai sensi dell'articolo 317 del ...

