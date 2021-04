Vaccino Covid, in Cile AstraZeneca solo agli uomini: la decisione (Di sabato 24 aprile 2021) presa dal governo dopo i risultati degli ultimi test sui possibili effetti collaterali Il tema principale riguardante il Vaccino per il Covid è il possibile rischio per la salute dei pazienti e i famigerati effetti collaterali. I coaguli del sangue e le rare forme di L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 24 aprile 2021) presa dal governo dopo i risultati degli ultimi test sui possibili effetti collaterali Il tema principale riguardante ilper ilè il possibile rischio per la salute dei pazienti e i famigerati effetti collaterali. I coaguli del sangue e le rare forme di L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

RobertoBurioni : BUONE NOTIZIE - Oggi Israele ha ZERO morti per COVID-19 da 10 mesi dopo una terribile ondata epidemica dovuta alla… - RobertoBurioni : Rilevanti effetti collaterali del vaccino COVID-19 segnalati negli USA nella popolazione anziana @EricTopol - fanpage : L'uomo si è giustificato dicendo che il vaccino gli aveva provocato una eccitazione incontrollabile come reazione a… - NoiPopoloSovran : RT @rainiero43: Facebook ha appena rimosso il gruppo “COVID 19 VACCINE VICTIMS AND FAMILIES” con oltre 120.000 membri ed un incremento di 1… - Fra__j : RT @rainiero43: Facebook ha appena rimosso il gruppo “COVID 19 VACCINE VICTIMS AND FAMILIES” con oltre 120.000 membri ed un incremento di 1… -