Stop alla Tampon Tax: Firenze è la prima città d’Italia (Di sabato 24 aprile 2021) Sapete quanto costa essere una donna oggi? Tanto, o comunque sicuramente molto di più della controparte maschile. Avevamo già affrontato l’argomento in un articolo, andando ad analizzare i costi sostenuti dalle donne, tra i quali anche quelli dell’acquisto degli assorbenti igienici femminili, con tanto di tasse da pagare (la cosiddetta Tampon tax). E di questa imposta sul valore aggiunto, applicata su assorbenti, Tamponi e coppette mestruali, se ne parla da anni. La verità è che la Tampon tax è un’imposta ingiusta perché va a considerare questi prodotti in commercio un bene di lusso, e non di fondamentale necessità quali sono. In Italia, l’iva sugli assorbenti igienici femminili è stata introdotta nel 1973 per poi crescere dal 12 al 22% alla stregua di altri beni e servizi. Persino il tartufo ha avuto una sorte ... Leggi su dilei (Di sabato 24 aprile 2021) Sapete quanto costa essere una donna oggi? Tanto, o comunque sicuramente molto di più della controparte maschile. Avevamo già affrontato l’argomento in un articolo, andando ad analizzare i costi sostenuti dalle donne, tra i quali anche quelli dell’acquisto degli assorbenti igienici femminili, con tanto di tasse da pagare (la cosiddettatax). E di questa imposta sul valore aggiunto, applicata su assorbenti,i e coppette mestruali, se ne parla da anni. La verità è che latax è un’imposta ingiusta perché va a considerare questi prodotti in commercio un bene di lusso, e non di fondamentale necessità quali sono. In Italia, l’iva sugli assorbenti igienici femminili è stata introdotta nel 1973 per poi crescere dal 12 al 22%stregua di altri beni e servizi. Persino il tartufo ha avuto una sorte ...

Advertising

GoalItalia : 'Sarebbe stata la migliore competizione a livello mondiale' 'Ma non credo che il progetto possa andare avanti' And… - amnestyitalia : Il relatore speciale per i diritti umani in #Myanmar nel suo rapporto al Consiglio per i diritti umani scrive che l… - repubblica : Stop alla mascherina all'aperto: torna la normalità fra le strade di Tel Aviv - EroLeghista : @matteosalvinimi @AmbArmenia Stop alla quota 100 dal 2022? Ma cosa stai facendo! - EroLeghista : @matteosalvinimi Stop alla quota 100 dal 2022? Ma casa stai facendo! -