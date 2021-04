SailGp | domina Slingsby Bene Bruni e Spithill

Leggi su nonsolonautica

(Di sabato 24 aprile 2021) Il primo giorno divede 3 vittorie su 3 regate di flotta di Tom, campione in carica a bordo dell’F50 australiano.le prove del Giappone di Checco. Un po’ dietro Jamescon gli Stati Uniti. Ben Ainslie con la Gran Bretagna si riprende solo all’ultima gara. Pessimo inizio per il fresco vincitore della Coppa America Peter Burling con l’F50 neozelandese. In gara anche la Spagna, la Francia e la Danimarca. Nella prima gara il vento soffia tra i 25 e i 30 km nel campo di regata alle Bermuda. La gara di flotta vede il gruppo diradarsi già verso la prima boa. Australia, Spagna e Inghilterra sembrano avanti, ma Spagna e Australia escono da campo di regata e prendono una penalità.La Francia ne approfitta e arriva avanti al primo giro di boa. Australia e Spagna pagano la ...