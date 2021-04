President Biden's Armenian Genocide Reaffirmation Shows America At Its Best (Di sabato 24 aprile 2021) Through his efforts, the Near East Relief was formed, and over $2.5 billion in today's dollars was ...stated that the atrocities committed by the "Turks on the Armenians" was "so hideous that it is ... Leggi su adnkronos (Di sabato 24 aprile 2021) Through his efforts, the Near East Relief was formed, and over $2.5 billion in today's dollars was ...stated that the atrocities committed by the "Turks on thes" was "so hideous that it is ...

Advertising

sophsdreams : Al massimo ask world leaders like US president Joe Biden di darci le dosi Pfizer promesse prima di vaccinare anche… - giovannicentore : Una dichiarazione storica! - lombardima : RT @francagiansol: Grazie al Presidente Biden ? per avere fatto fare un passo in avanti alla verità storica, il genocidio armeno è costato… - mttslv : Il riconoscimento USA del genocidio armeno è forse il punto più alto mai toccato nell’uso strumentale dei diritti u… - tamt_yan : RT @francagiansol: Grazie al Presidente Biden ? per avere fatto fare un passo in avanti alla verità storica, il genocidio armeno è costato… -