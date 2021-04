Pio e Amedeo a Felicissima sera fanno una battuta (di cattivo gusto) all’indirizzo di Barbara D’Urso

Leggi su isaechia

(Di sabato 24 aprile 2021) Ieri, venerdì 23 aprile, è andato in onda in primata su Canale 5 il secondo appuntamento di, il nuovo format stile varietà condotto dai due show man Pio e. Durante la seconda puntata – come anche per la prima in cui si sono mostrati sul palco ospiti della portata di Maria de Filippi e Francesco De Gregori – abbiamo potuto assistere alle ospitate di personaggi come Claudio Baglioni, Achille Lauro, Francesco Totti. In particolare, durante la prima intervista fatta da Pio D’Antini eGrieco a Baglioni, non sono passate inosservate delle chiare frecciate indirizzate alla padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live,. Dapprima facendo il verso alla conduttrice – avendo i due comici foggiani potuto ...