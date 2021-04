Perché Lautaro può partire anche dopo il rinnovo (Di sabato 24 aprile 2021) Lautaro Martinez potrebbe rinnovare con l’Inter, ma c’è una clamorosa ipotesi che in pochi avevano considerato rinnovo non fa rima con permanenza. Lautaro Martinez è ad un passo dal prolungamento del suo attuale contratto con l’Inter, ma la firma sul nuovo contratto non sarà garanzia di permanenza. Per motivi di bilancio, i nerazzurri potrebbero comunque Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 24 aprile 2021)Martinez potrebbe rinnovare con l’Inter, ma c’è una clamorosa ipotesi che in pochi avevano consideratonon fa rima con permanenza.Martinez è ad un passo dal prolungamento del suo attuale contratto con l’Inter, ma la firma sul nuovo contratto non sarà garanzia di permanenza. Per motivi di bilancio, i nerazzurri potrebbero comunque Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lautaro Inter, inizia la mini - maratona: in palio il tanto ambito premio ... 'Il tecnico salentino punti forte sui calciatori chiave come Nicolò Barella , Lautaro Martinez e ... Ci vorrà la migliore Inter grintosa ed affamata perché gli avversari sono ostici e stanno ancora ...

Probabili formazioni Inter Verona/ Diretta tv: una chance per Sensi? Il pareggio sul campo dello Spezia è stato anche sfortunato perché l'Inter ha giocato meglio ... L'altro dubbio dovrebbe essere in attacco, con Sanchez che ancora una volta insidia Lautaro Martinez per ...

