Pausini ‘dorata’ sulla terrazza dell’Academy Museum

(Di sabato 24 aprile 2021) La performance canora di Lauraper La notte degli Oscar 2021 è già stata registrata. L’artista è candidata all’Oscar per la Best Original Song del film ‘The Life ahead’ (in Italia ‘La vita davanti a sé’) di Edoardo Ponti con Sophia Loren. La canzone è ‘Io sì (Seen)’, scritta con Diane Warren e Niccolò Agliardi ed è il primo brano in italiano candidato. Lauralo proporrà in una performance molto suggestivaof Motion Picture (disegnato da Renzo Piano), accompagnata al piano da Diane Warren. Per l’occasione Lauraha indossato un tuxido dorato che Pierpaolo Piccioli, Maison Valentino, ha disegnato per lei. Durante la cerimonia invece, sempre vestita da Valentino, la star italiana siederà come gli altri nominati ...