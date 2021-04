Partenza a spinta per il Recovery

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 24 aprile 2021) Alle otto di sera è un ministro a dare il senso di una giornata appesa, nervosa, di fatto non ancora iniziata: “Non sappiamo nulla del Consiglio dei ministri”. Sono già passate dieci ore dalla convocazione a palazzo Chigi per l’esame del. Ma la riunione, andata a vuoto, non ha un nuovo orario. Il piano da 221,5 miliardi non è pronto. In mezzo ci sono dieci ore di discussioni - per qualche ora tiene banco una sorta di ultimatum dei 5 stelle sul Superbonus - e di rassicurazioni, quelle che scaldano la trattativa in video tra i tecnici di palazzo Chigi e del Tesoro e gli omologhi della Commissione europea. Non sono i numeri a generare lo scetticismo di Bruxelles, ma le riforme. A iniziare dal fisco, ma anche giustizia, Pa e concorrenza. Il taglio troppo generico e l’assenza di un cronoprogramma puntuale fanno montare la critica: così non hanno senso. La questione ...