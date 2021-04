Oroscopo Scorpione, domani 25 aprile: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 24 aprile 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 25 aprile? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello Scorpione. Amici dello Scorpione, alcuni transiti dissonanti interesseranno la vostra orbita questa domenica. Venere, il Sole, Urano e Mercurio dovrebbero influire sulla vostra capacità di recupero, diminuendola e causandovi alcuni momenti di stress e pressione. In campo familiare sembra che potreste essere chiamati a prendere decisioni scomode e delicate, che potrebbero infastidire e indisporre qualcuno. Occhio al nervosismo, perché potrebbe andare ad influire anche sui rapporti amicali e amorosi, portandoli ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 24 aprile 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 25? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dello. Amici dello, alcuni transiti dissonanti interesseranno la vostra orbita questa domenica. Venere, il Sole, Urano e Mercurio dovrebbero influire sulla vostra capacità di recupero, diminuendola e causandovi alcuni momenti di stress e pressione. In campo familiare sembra che potreste essere chiamati a prendere decisioni scomode e delicate, che potrebbero infastidire e indisporre qualcuno. Occhio al nervosismo, perché potrebbe andare ad influire anche sui rapporti amicali e amorosi, portandoli ...

Advertising

unuomopop : qua tutti oroscopo twitter ma nessuno che mi abbia mai detto quali sono le caratteristiche dello scorpione - Scorpione_astro : 24/apr/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko? Sabato 24 aprile 202… - ramazzoti_eros : RT @VanityFairIt: 57 anni oggi per @RamazzottiEros: a lui, e a tutti gli #Scorpione come lui, tanti, tantissimi auguri! Ed ecco che cosa di… - zazoomblog : Oroscopo per lo Scorpione e per tutti i segni di oggi 24 e domani 25 aprile - #Oroscopo #Scorpione #tutti #segni -