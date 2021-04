L’album lasciapassare per il girone d’eccellenza del jazz-rock

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 aprile 2021) Una volta la copertina raccontava molto, era una sorta di anticipazione dello stile e dell’atmosfera della musica all’interno. Guardate questa: una elegante gitana con abito volteggiante sullo sfondo, lui serissimo con la sua Les Paul nera in primo piano. Iconica, facile da intuire cosa ci sia in arrivo: il suo amore per le atmosfere latine, mediterranee in particolare, e quella seicorde elettrica, una vera mitragliatrice di note. Acustico ed elettrico, gli estremi fra cui Al di Meola si muoveva allora, e che sarebbero rimasti i suoi marchi di fabbrica per sempre. Il mio impatto con “Elegant Gipsy”, il secondo album solista di quello che nel 1977 era l’enfant prodige della chitarra elettrica, è stato un momento esaltante: 37 minuti incessanti e mai superflui di musica di eccellente ideazione, suonata con energia stupefacente. Tecnica e passione, funambolismi solisti e grandi melodie, ...