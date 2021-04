La Parigi scintillante di Thomas Mann | dove sentirsi ancora oggi a casa

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 24 aprile 2021) Vi ricordate quelle elegantissime pesanti grate rotonde ai piedi degli alberini? Beh, scordatevele. Anna Hidalgo, la sindaca così detta ecologista che non piace a Macron e anche a molti francesi, sta rivoluzionando la città. Per ora il risultato è l’invenzione, al posto delle care vecchie grate, di orrende aiuole che poi nessuno cura e tolgono molto all’identità altera cittadina. Per non parlare della presenza un po’ ovunque di ingombranti piloni da lavori in corso che deturpano e non vengono rimossi. Tanto che un giornale, il Devoir, giorni fa e con tanto di foto intitolava un articolo: “sta forse diventando una ‘schifezza’”? Brutte notizie per abituali frequentatori della metropoli più artistica d’Europa che non aspettano altro di poter saltare su un aereo e rimettersi a fare i flâneurs, agitando agognati passaporti vaccinali. Sperando ...