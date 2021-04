La mia famiglia è morta per colpa di Beppe Grillo: è ora che sconti la sua condanna, dice Cristina Pozzi (Di sabato 24 aprile 2021) Beppe Grillo fu condannato per la morte dei suoi familiari senza però scontare la pena, così Cristina Pozzi dichiara: “Non ha scontato neanche un giorno di galera, è ora che paghi“. In questi giorni di forte polemica intorno a Beppe Grillo suonano ancora più dure le parole di Cristina Pozzi. La donna ha raccontato per la L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 24 aprile 2021)futo per la morte dei suoi familiari senza però scontare la pena, cosìdichiara: “Non ha scontato neanche un giorno di galera, è ora che paghi“. In questi giorni di forte polemica intorno asuonano ancora più dure le parole di. La donna ha raccontato per la L'articolo proviene da Leggilo.org.

