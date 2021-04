Il Garante per la privacy riscontra criticità nel pass vaccinale del Governo Draghi (Di sabato 24 aprile 2021) Il post vaccinale, altrimenti detto certificazione verde, è uno dei punti sicuramente più delicati del Decreto Riaperture e per questo il Garante per la privacy, dopo opportuna analisi, ha inviato al Governo Draghi un avvertimento formale riscontrando alcune criticità gravi relative in particolare alla protezione dei dati personali. Nel Decreto Riaperture del Governo Draghi sono L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 aprile 2021) Il post, altrimenti detto certificazione verde, è uno dei punti sicuramente più delicati del Decreto Riaperture e per questo ilper la, dopo opportuna analisi, ha inviato alun avvertimento formalendo alcunegravi relative in particolare alla protezione dei dati personali. Nel Decreto Riaperture delsono L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mauriciowolf13 : RT @EliseiNicole: Mario Draghi, certificazioni verdi bloccate dal Garante per la privacy: 'Gravi criticità e violazioni' – Libero Quotidian… - V_16_45 : RT @EliseiNicole: Mario Draghi, certificazioni verdi bloccate dal Garante per la privacy: 'Gravi criticità e violazioni' – Libero Quotidian… - soloio0509 : RT @EliseiNicole: Mario Draghi, certificazioni verdi bloccate dal Garante per la privacy: 'Gravi criticità e violazioni' – Libero Quotidian… - Lucianicolai : RT @vitalbaa: Chi un anno fa mi ha massacrato, perché richiamavo il Gdpr, e chiedeva che il Governo dell'epoca agisse ESATTAMENTE come quel… - EliseiNicole : Mario Draghi, certificazioni verdi bloccate dal Garante per la privacy: 'Gravi criticità e violazioni' – Libero Quo… -