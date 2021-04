F1, Nico Hulkenberg: “Meglio non guardare la Red Bull, altrimenti mi metto a piangere…” (Di sabato 24 aprile 2021) Nico Hulkenberg sta affrontando quest’anno la seconda stagione consecutiva senza un sedile in Formula Uno, dopo aver trascorso ben dieci campionati di seguito da titolare (dal 2010 al 2019) tra Williams, Force India, Sauber e Renault. Il pilota tedesco, chiamato nel 2020 da Racing Point per disputare 3 Gran Premi in sostituzione di Sergio Perez e Lance Stroll (entrambi indisponibili), è stato molto vicino a trovare un accordo con Red Bull come compagno di Max Verstappen per il 2021. “Meglio non guardare la Red Bull, altrimenti mi metto a piangere – dichiara Hulkenberg, ripensando alla trattativa con il team principal Christian Horner – Sono stato in trattativa con la Red Bull per tutta la seconda metà dello scorso ... Leggi su oasport (Di sabato 24 aprile 2021)sta affrontando quest’anno la seconda stagione consecutiva senza un sedile in Formula Uno, dopo aver trascorso ben dieci campionati di seguito da titolare (dal 2010 al 2019) tra Williams, Force India, Sauber e Renault. Il pilota tedesco, chiamato nel 2020 da Racing Point per disputare 3 Gran Premi in sostituzione di Sergio Perez e Lance Stroll (entrambi indisponibili), è stato molto vicino a trovare un accordo con Redcome compagno di Max Verstappen per il 2021. “nonla Redmia piangere – dichiara, ripensando alla trattativa con il team principal Christian Horner – Sono stato in trattativa con la Redper tutta la seconda metà dello scorso ...

