Don Camillo e Peppone | il mistero del film scomparso nel nulla

Un misterioso giallo circonda l'ultimo film di Don Camillo e Peppone: nessuno sa che fine abbiano fatto le scene già girate. Il mistero su che fine abbia fatto il materiale già girato relativo all'ultimo film di Don Camillo e Peppone va avanti da più di mezzo secolo. La malattia, ed in seguito la morte di Fernandel, interprete di Don Camillo, avevano bloccato le riprese della sesta pellicola della saga, nonostante l'abnegazione dell'attore francese che decise di registrare in anticipo i dialoghi del suo personaggio per consentire di ultimare le riprese grazie ad una controfigura. La saga di Don Camillo e Peppone, che ha appassionato intere generazioni, si è quindi interrotta al quinto film ed è proprio ...

