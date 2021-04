Don Camillo e Peppone, 70 anni fa il primo ciak: dai murales al museo, così festeggia Brescello (Di sabato 24 aprile 2021) Una quindicina di libri tra raccolte di racconti e romanzi venduti in oltre 20 milioni di copie, sette film (cinque “ortodossi” e due più tardi), riduzioni televisive in due continenti, una serie radiofonica per la Bbc e perfino la pubblicazione di storie a fumetti. Tutto ciò, in estrema sintesi, è la storia del fenomeno Don Camillo e Peppone, personaggi frutto della fantasia del giornalista e scrittore Giovanni Guareschi, che prese il via già nel 1948 quando i due blocchi – quello atlantico sostenuto dagli Stati Uniti e quello comunista legato all’Urss – si fronteggiavano un po’ ovunque. Compreso Brescello, piccolo paese della Bassa Reggiana, vicino al Po, dove al sindaco comunista (Giuseppe Bottazzi detto Peppone) si opponeva (ma fino a un certo punto) il parroco, Don Camillo: anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Una quindicina di libri tra raccolte di racconti e romanzi venduti in oltre 20 milioni di copie, sette film (cinque “ortodossi” e due più tardi), riduzioni televisive in due continenti, una serie radiofonica per la Bbc e perfino la pubblicazione di storie a fumetti. Tutto ciò, in estrema sintesi, è la storia del fenomeno Don, personaggi frutto della fantasia del giornalista e scrittore GiovGuareschi, che prese il via già nel 1948 quando i due blocchi – quello atlantico sostenuto dagli Stati Uniti e quello comunista legato all’Urss – si fronteggiavano un po’ ovunque. Compreso, piccolo paese della Bassa Reggiana, vicino al Po, dove al sindaco comunista (Giuseppe Bottazzi detto) si opponeva (ma fino a un certo punto) il parroco, Don: anche ...

