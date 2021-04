Ddl Zan, Platinette spara a zero: “Legge pretestuosa e discriminante” (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Mauro Coruzzi, per tutti Platinette, è gay dichiarato e drag queen ma queste due cose non hanno fatto sì che si “confondesse” nella moltitudinde dei personaggetti da salotto tv. Ha qualcosa da ridire – giustamente – anche sul Ddl Zan. Platinette vs il Ddl Zan: “Le leggi già ci sono” Platinette, ospite da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, ha messo in chiaro di avere molte, moltissime cose da ridire sul Ddl Zan che ci viene spinto fino alla nausea da vip, vippucci, fenomeni da baraccone e campagne socia. Incalzato da Cruciani, che gli dice: “Siccome ci stanno rompendo i coglioni su questo DDL come se fosse la salvezza di tutti gli omosessuali che vengono picchiati, io voglio portare avanti una grande battaglia, perché le leggi già ci sono”, Platinette accende la polemca. “No all’utero in affitto” “È una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 24 aprile 2021) Roma, 24 apr – Mauro Coruzzi, per tutti, è gay dichiarato e drag queen ma queste due cose non hanno fatto sì che si “confondesse” nella moltitudinde dei personaggetti da salotto tv. Ha qualcosa da ridire – giustamente – anche sul Ddl Zan.vs il Ddl Zan: “Le leggi già ci sono”, ospite da Giuseppe Cruciani a La Zanzara, ha messo in chiaro di avere molte, moltissime cose da ridire sul Ddl Zan che ci viene spinto fino alla nausea da vip, vippucci, fenomeni da baraccone e campagne socia. Incalzato da Cruciani, che gli dice: “Siccome ci stanno rompendo i coglioni su questo DDL come se fosse la salvezza di tutti gli omosessuali che vengono picchiati, io voglio portare avanti una grande battaglia, perché le leggi già ci sono”,accende la polemca. “No all’utero in affitto” “È una ...

