Covid Usa, via libera a ripresa vaccino Johnson & Johnson (Di sabato 24 aprile 2021) vaccino Johnson & Johnson, riprende la somministrazione. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato la sospensione della somministrazione del vaccino monodose anti-Covid di Johnson & Johnson, dopo la raccomandata pausa “precauzionale” di dieci giorni, annunciando – come ha riportato la Cnn – che verrà aggiornato il foglio illustrativo per quanto riguarda i rischi di coaguli di sangue. Il via libera è arrivato dopo che nelle scorse ore la commissione di esperti dei Cdc ha ritenuto che i benefici del vaccino superino i rischi. Già da oggi i punti vaccinali dovrebbero ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 24 aprile 2021), riprende la somministrazione. I Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) e la Food and Drug Administration (Fda) hanno revocato la sospensione della somministrazione delmonodose anti-di, dopo la raccomandata pausa “precauzionale” di dieci giorni, annunciando – come ha riportato la Cnn – che verrà aggiornato il foglio illustrativo per quanto riguarda i rischi di coaguli di sangue. Il viaè arrivato dopo che nelle scorse ore la commissione di esperti dei Cdc ha ritenuto che i benefici delsuperino i rischi. Già da oggi i punti vaccinali dovrebbero ...

