Covid | Mattarella “Sforzo congiunto ricordando valori della Resistenza”

(Di sabato 24 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25 aprile, Festalibertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle filae combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta. Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione Repubblicana, furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamentocrisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con ...

Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio, in un messaggio inviato, in occasione del 76° anniversario della Liberazione, alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. 'Il difficile ...Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione del 76° anniversario della Liberazione, alle Associazioni Combattentistiche e d'Arma. "Ora più che mai " ...Da Alberto Soave presidente Anpi di Nervi riceviamo e pubblichiamo La sezione Anpi Gino Tasso “Tigre” – Quinto, Nervi, Sant’Ilario, domenica celebrerà un 25 Aprile all’insegna della solidarietà, conse ...Con 133 Onorificenze il Capo dello Stato riconosce il cuore grande e la forza dei bresciani. Ecco elenco e riconocimenti ...