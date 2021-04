Chi è Don Davide Banzato e la sua storia (Di sabato 24 aprile 2021) Don Davide Banzato è un sacerdote, scrittore e conduttore televisivo di 40 anni. E’ diventato popolare al grande pubblico partecipando a diverse trasmissioni televisive come A sua immagine e I viaggi del cuore. Don Davide mette la propria fede a disposizione dei più deboli. Collabora da anni con Comunità Nuovi Orizzonti, ed è autore di diversi libri come Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore, pubblicato il 13 aprile 2021. E’ anche uno 500 missionari della misericordia, nominato da Papa Francesco. Nato il 17 febbraio del 1981 a Padova. Cresciuto con tre fratelli, sin da piccolo, comincia a frequentare le lezioni di catechismo. Entra in seminario da giovanissimo incontrando Chiara Amirante, presidente e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti. Sentendo la mancanza della famiglia, tuttavia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 24 aprile 2021) Donè un sacerdote, scrittore e conduttore televisivo di 40 anni. E’ diventato popolare al grande pubblico partecipando a diverse trasmissioni televisive come A sua immagine e I viaggi del cuore. Donmette la propria fede a disposizione dei più deboli. Collabora da anni con Comunità Nuovi Orizzonti, ed è autore di diversi libri come Tutto ma prete mai. Unadi ribellione e d’amore, pubblicato il 13 aprile 2021. E’ anche uno 500 missionari della misericordia, nominato da Papa Francesco. Nato il 17 febbraio del 1981 a Padova. Cresciuto con tre fratelli, sin da piccolo, comincia a frequentare le lezioni di catechismo. Entra in seminario da giovanissimo incontrando Chiara Amirante, presidente e fondatrice della Comunità Nuovi Orizzonti. Sentendo la mancanza della famiglia, tuttavia, ...

