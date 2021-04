Basket: Brooklyn torna leader a Est, rientro vincente per Gallinari (Di sabato 24 aprile 2021) Per il lungo di Sant'Angelo Lodigiano 17 punti nel successo di Atlanta NEW YORK (STATI UNITI) - Brooklyn torna in vetta alla Eastern Conference. Successo su Boston per 109 - 104 e sorpasso su ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 24 aprile 2021) Per il lungo di Sant'Angelo Lodigiano 17 punti nel successo di Atlanta NEW YORK (STATI UNITI) -in vetta alla Eastern Conference. Successo su Boston per 109 - 104 e sorpasso su ...

