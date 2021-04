Windows 10: in arrivo per tutti Notizie e interessi (Di venerdì 23 aprile 2021) Microsoft ha recentemente annunciato che il widget Notizie e interessi è in fase di roll-out per tutti gli utenti Windows 10 versione 1909 e successive. Notizie e interessi sulla taskbar Annuncio disponibilità Notizie e interessi sulla barra delle applicazioni inizieranno a essere disponibili per gli utenti Windows 10 a partire da oggi. Stiamo adottando un approccio misurato a partire dall’anteprima dell’aggiornamento cumulativo di aprile 2021 per Windows 10, e l’ampia disponibilità avverrà per fasi. I dispositivi che eseguono Windows 10, versione 1909 e successive, che hanno installato l’aggiornamento mensile di maggio 2021 di Windows saranno inclusi in questo rilascio ... Leggi su windowsinsiders (Di venerdì 23 aprile 2021) Microsoft ha recentemente annunciato che il widgetè in fase di roll-out pergli utenti10 versione 1909 e successive.sulla taskbar Annuncio disponibilitàsulla barra delle applicazioni inizieranno a essere disponibili per gli utenti10 a partire da oggi. Stiamo adottando un approccio misurato a partire dall’anteprima dell’aggiornamento cumulativo di aprile 2021 per10, e l’ampia disponibilità avverrà per fasi. I dispositivi che eseguono10, versione 1909 e successive, che hanno installato l’aggiornamento mensile di maggio 2021 disaranno inclusi in questo rilascio ...

