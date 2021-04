Una vulnerabilità in AirDrop permette di recuperare numero di telefono ed email di utenti iPhone e Mac (Di venerdì 23 aprile 2021) Ricercatori di sicurezza hanno individuato una vulnerabilità nel meccanismo che permette a due utenti vicino di autenticarsi tramite il protocollo AirDrop dei sistemi operativi per scambiarsi dati. È teoricamente possibile ricavare i dati personali legati agli Apple ID coinvolti.... Leggi su dday (Di venerdì 23 aprile 2021) Ricercatori di sicurezza hanno individuato unanel meccanismo chea duevicino di acarsi tramite il protocollodei sistemi operativi per scambiarsi dati. È teoricamente possibile ricavare i dati personali legati agli Apple ID coinvolti....

Advertising

reportrai3 : Il 9/04 in Lombardia si sono aperte le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini con estrema vulnerabilità o… - Digital_Day : C'è una vulnerabilità di AirDrop che può consentire ad un maleintenzionato di carpire i dati personali di dispositi… - francesca_luzio : “Quando eravamo bambini, pensavamo che una volta cresciuti non saremmo più stati vulnerabili. Ma crescere vuol dire… - macitynet : AirDrop, una vulnerabilità espone email e numero di telefono - Twittytwitty17 : @CarloCalenda @Fred19259681161 Fate casino, Carlo @MatteoRichetti, solitamente non mi piace la teatralità, ma a sto… -