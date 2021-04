Tod's vola in Borsa sopra i 40 euro, Lvmh sale al 10% del capitale (Di venerdì 23 aprile 2021) Tod's sugli scudi a Piazza Affari spinta dalla notizia che il colosso del lusso francese Lvmh ha più che triplicato la sua partecipazione nel gruppo, salendo al 10% del capitale, consolidando così la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 23 aprile 2021) Tod's sugli scudi a Piazza Affari spinta dalla notizia che il colosso del lusso franceseha più che triplicato la sua partecipazione nel gruppo,ndo al 10% del, consolidando così la ...

Advertising

_DAGOSPIA_ : DELLA VALLE CHIAMA, ARNAULT RISPONDE - LVMH SALE AL 10% DI TOD’S E IL TITOLO VOLA IN BORSA: L’OP… - Italia_Notizie : I francesi di Lvmh salgono dal 3,2 al 10% nell’azionariato di Tod’s. Il titolo di Della Valle vola in borsa - ansa_economia : Lvmh sale al 10% di Tod's, titolo vola in Borsa. 'Si consolida amicizia tra le famiglie Della Valle e Arnault' #ANSA - fisco24_info : Lvmh sale al 10% di Tod's, titolo vola in Borsa: 'Si consolida amicizia tra le famiglie Della Valle e Arnault' - thepinkgloss : RT @sole24ore: Tod’s, Chiara Ferragni entra nel cda e il titolo vola in Borsa -